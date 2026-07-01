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Политика

На Украине призвали готовиться к массированному удару ВС РФ

Украинский аналитик Гетьман призвал готовиться к массированному удару ВС РФ
Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинский военный аналитик Алексей Гетьман призвал готовиться к массированному удару ВС РФ по территории республики. Его слова приводит УНИАН.

По его словам, армия России продолжает наносить «массированные ракетно-дроновые удары», и в последнее время под них часто попадает Киев. При этом эксперт заметил, что если некоторое время не происходит ракетных налетов, то вскоре следуют массированные атаки.

«Поэтому стоит ли ожидать массированного ракетного удара: отремонтировали, наладили – ожидать, очевидно, нужно», – сказал Гетьман.

До этого российские войска нанесли новые удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ. Атакам подверглись объекты в Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также в контролируемых ВСУ частях Донбасса и Запорожской области. Наиболее заметные и масштабные последствия ударов — в Харьковской области.

Ранее главком ВСУ заявил о возможном наступлении армии России в Черниговской области.

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