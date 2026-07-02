В двух городах Украины произошли взрывы

В Павлограде и Сумах произошли взрывы

Взрывы произошли в городах Павлоград и Сумы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости» на фоне воздушной тревоги в ряде областей Украины.

СМИ не приводит подробностей.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сейчас воздушная тревога действует в Киеве, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Незадолго до этого стало известно, в Киеве возник пожар после взрывов.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на данные украинской разведки, что Россия в ближайшее время может нанести массированный удар по территории его страны.

В тот же день украинский военный аналитик Алексей Гетьман призвал готовиться к массированному удару Вооруженных сил РФ по Украине. По его словам, армия России продолжает наносить «массированные ракетно-дроновые удары» и в последнее время под них часто попадает Киев.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия отвечает на атаки ВСУ.