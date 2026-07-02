Огромный огненный гриб поднялся в небо после атаки на Киев

После атаки в небо под Киевом поднялся огненный гриб в несколько десятков метров

Огненный гриб, высота которого достигает нескольких десятков метров, поднялся в небо в Борщаговках под Киевом. Об этом сообщает Telegram-канал издания Times of Ukraine.

Это произошло на фоне атаки Вооруженных сил России на украинскую столицу и Киевскую область.

Незадолго до этого сообщалось, что армия РФ наносит удары по военным и инфраструктурным объектам Украины беспилотниками «Герань-3», а также ракетами «Калибр» и «Циркон». По словам жителей Киева, произошли десятки прилетов.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на данные украинской разведки, что Россия в ближайшее время может нанести массированный удар по территории его страны.

В тот же день украинский военный аналитик Алексей Гетьман призвал готовиться к массированному удару Вооруженных сил РФ по Украине. По его словам, армия России продолжает наносить «массированные ракетно-дроновые удары» и в последнее время под них часто попадает Киев.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.