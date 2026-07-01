В Пензенской области дроны ВСУ ударили по предприятиям

Губернатор Мельниченко: при атаке БПЛА ВСУ на предприятия ранены два человека

Дроны Вооруженных сил Украины атаковали два предприятия в Пензе. В результате получили ранения два человека, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале.

«Женщине медицинская помощь оказана амбулаторно. Мужчина получил серьезное осколочное ранение, был экстренно прооперирован. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии», — сказал глава региона.

Он добавил, что семьям пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

Также в результате удара взрывной волной выбиты стекла в двух многоквартирных домах, заключил Мельниченко.

1 июля в небе над Пензой сбили украинский беспилотник. Как сообщил глава региона, обломки сбитого БПЛА повредили линии электропередачи (ЛЭП) и упали на недостроенное здание. Тогда Мельниченко говорил, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, они занимаются устранением последствий.

Позже генерал-майор Владимир Попов предположил, что дроны могли лететь через Волгу. По его мнению, дальше беспилотники могут выходить на холмистую местность Приуралья. Также генерал допустил, что БПЛА могут пролетать через степи Калмыкии, где они менее заметны.

Ранее стало известно, как России противостоять новой тактике дроновых атак ВСУ.