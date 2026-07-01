Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

В Пензенской области дроны ВСУ ударили по предприятиям

Губернатор Мельниченко: при атаке БПЛА ВСУ на предприятия ранены два человека
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Дроны Вооруженных сил Украины атаковали два предприятия в Пензе. В результате получили ранения два человека, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале.

«Женщине медицинская помощь оказана амбулаторно. Мужчина получил серьезное осколочное ранение, был экстренно прооперирован. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии», — сказал глава региона.

Он добавил, что семьям пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

Также в результате удара взрывной волной выбиты стекла в двух многоквартирных домах, заключил Мельниченко.

1 июля в небе над Пензой сбили украинский беспилотник. Как сообщил глава региона, обломки сбитого БПЛА повредили линии электропередачи (ЛЭП) и упали на недостроенное здание. Тогда Мельниченко говорил, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, они занимаются устранением последствий.

Позже генерал-майор Владимир Попов предположил, что дроны могли лететь через Волгу. По его мнению, дальше беспилотники могут выходить на холмистую местность Приуралья. Также генерал допустил, что БПЛА могут пролетать через степи Калмыкии, где они менее заметны.

Ранее стало известно, как России противостоять новой тактике дроновых атак ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
После обеда постоянно клонит в сон? Вот 6 способов взбодриться на работе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!