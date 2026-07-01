Российский генерал раскрыл, откуда дроны могли ударить по Пензе

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие Пензу 1 июля, могли лететь через Волгу. Вероятный маршрут вражеских БПЛА описал генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

«Дроны летят в сторону приволжских городов через Волгу, а затем, чтобы выйти на Пензу, поворачивают», — предположил военный.

По его мнению, дальше беспилотники могут выходить на холмистую местность Приуралья. Также генерал допустил, что БПЛА могут пролетать через степи Калмыкии, где они менее заметны.

1 июля в небе над Пензой сбили украинский беспилотник. Как сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, обломки сбитого БПЛА повредили линии электропередачи (ЛЭП) и упали на недостроенное здание. Глава региона уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, они занимаются устранением последствий.

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