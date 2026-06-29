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Армия

Украинские войска атаковали АЗС в Донецке

Кулемзин: дрон ВСУ атаковал АЗС в Донецке
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал автозаправочную станцию (АЗС) в Кировском районе Донецка. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По поступившей информации, в Кировском районе в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура АЗС», — написал чиновник.

О пострадавших из-за данного инцидента не сообщается.

29 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли минометный удар по многоэтажному дому в Каховке Херсонской области — ранен пожилой мужчина. По словам главы округа Павла Филипчука, в результате несколько квартир выгорели дотла и полностью разрушены.

До этого президент России Владимир Путин поручил свести к минимуму последствия террористических ударов украинских войск по гражданским объектам и инфраструктуре.

Ранее дроны ВСУ атаковали два грузовика на севере Донецка.

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