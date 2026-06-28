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Армия

Дроны ВСУ атаковали два грузовика на севере Донецка

Кулемзин: в Киевском районе Донецка при атаке БПЛА повреждены два грузовика
Inna Varenytsia/Reuters

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Киевском районе Донецка Донецкой народной республики (ДНР) повреждены два грузовых автомобиля. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Информации о пострадавших нет.

Кроме того, мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько сообщил, что украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу. В результате атаки, по его данным, пострадали три мирных жителя. В городе действует повышенная опасность атаки дронов.

До этого Кулемзин заявлял, что в результате удара дрона Вооруженных сил Украины по автозаправочной станции в Донецке пострадал пенсионер. Он добавил, что мужчине уже оказали медицинскую помощь.

27 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак украинских беспилотников не выжили два мирных жителя. Еще семь человек пострадали, в том числе несовершеннолетний.

Ранее в ЛНР несколько человек пострадали при ударе ВСУ по точке быстрого питания.

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