Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Армия

ВСУ ударили по многоэтажке в Каховке, есть пострадавший

В Каховке при ударе ВСУ по многоэтажному дому пострадал пенсионер
Telegram-канал «Павел Филипчук Глава округа»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли минометный удар по многоэтажному дому в Каховке Херсонской области — ранен пожилой мужчина. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Около пяти утра, когда люди еще спали, минометному обстрелу со стороны украинских нацистов подвергся многострадальный жилой дом на улице Пушкина. В результате несколько квартир выгорели дотла и полностью разрушены, все в копотах и ​​сажах повреждены газопроводы», — написал он.

Филипчук также добавил, что пострадавшего госпитализировали в Каховскую ЦРБ.

До этого три мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ на населенные пункты в Белгородской области. Как сообщили в региональном оперштабе, двое мужчин пострадали при ударе украинского дрона по грузовику в хуторе Гаевка в Волоконовском округе.

За медицинской помощью также обратилась жительница села Веселая Лопань, подвергшегося ракетному обстрелу. У женщины диагностировали акубаротравму, ушиб локтевого сустава и травму позвоночника. Пострадавшую доставили в больницу №2 в Белгороде.

Ранее в Белгородской области мужчину не спасли после атаки украинского беспилотника на автомобиль.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!