В Каховке при ударе ВСУ по многоэтажному дому пострадал пенсионер

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли минометный удар по многоэтажному дому в Каховке Херсонской области — ранен пожилой мужчина. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Около пяти утра, когда люди еще спали, минометному обстрелу со стороны украинских нацистов подвергся многострадальный жилой дом на улице Пушкина. В результате несколько квартир выгорели дотла и полностью разрушены, все в копотах и ​​сажах повреждены газопроводы», — написал он.

Филипчук также добавил, что пострадавшего госпитализировали в Каховскую ЦРБ.

До этого три мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ на населенные пункты в Белгородской области. Как сообщили в региональном оперштабе, двое мужчин пострадали при ударе украинского дрона по грузовику в хуторе Гаевка в Волоконовском округе.

За медицинской помощью также обратилась жительница села Веселая Лопань, подвергшегося ракетному обстрелу. У женщины диагностировали акубаротравму, ушиб локтевого сустава и травму позвоночника. Пострадавшую доставили в больницу №2 в Белгороде.

Ранее в Белгородской области мужчину не спасли после атаки украинского беспилотника на автомобиль.