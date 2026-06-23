Путин заявил, что теракты Украины стимулируют российских военных выполнять задачи СВО

Теракты со стороны Киева не в состоянии изменить ситуацию на фронте, где Вооруженные силы РФ освобождают один населенный пункт за другим. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает сайт Кремля.

«Такие выпады, особенно удары по детям, конечно, стимулируют, только стимулируют наших бойцов на поле боя выполнять те задачи, которые перед ними ставит страна, потому что они видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело», — сказал Путин, говоря об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Брянской области и по общежитию в Старобельске.

Он подчеркнул, что киевский режим никак по-другому нельзя назвать, кроме как неонацистским.

До этого Путин заявил, что ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается, противник теряет одну территорию за другой, поэтому перешел к тактике нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. По его словам, Украина пытается создать России проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон.

Также он отметил, что украинские военные наносят удары по гражданской инфраструктуре России, чтобы «раскачать общество». Путин сказал, что сейчас на ВСУ работает весь Запад и огромным потоком поставляет Киеву БПЛА, «чтобы создать какую-то неуверенность в действиях» Вооруженных сил РФ.

Ранее Путин прокомментировал отрытое письмо Зеленского.