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Армия

Путин рассказал о производстве и поставках систем ПВО

Путин: средства ПВО у России есть, вопрос в скорости наращивания поставок
Юрий Кочетков/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) у России есть, вопрос в скорости наращивания их производства и поставок в войска. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал президент РФ Владимир Путин.

Он также отметил, что кроме военных системы ПВО также могут передаваться для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.

До этого Путин на съезде партии «Единая Россия» заявил, что бойцы специальной военной операции (СВО) являются подлинной элитой страны.

23 июня Путин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую инфраструктуру.

По его словам, на плечах министерства обороны РФ и других силовых ведомств лежит задача купирования угрозы атак по гражданским объектам.

Путин добавил, что правительство России также должно принять необходимые дополнительные шаги, чтобы минимизировать последствия до нуля.

Ранее Путин отметил важность трудоустройства ветеранов СВО.

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