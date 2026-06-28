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Политика

Путин рассказал, кто является подлинной элитой России

Путин назвал бойцов СВО подлинной элитой России
Евгений Биятов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» заявил, что бойцы специальной военной операции (СВО) являются подлинной элитой страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что у партии есть прямая связь с боевыми подразделениями Вооруженных сил, оборонными заводами и волонтерским движением. Депутаты, по его словам, помогают жителям Донбасса, Новороссии, Крыма, Севастополя и приграничных регионов, поддерживают семьи защитников и самих военнослужащих. Путин подчеркнул, что необходимо создавать все условия, чтобы такие люди продолжали служение стране — в гражданских сферах, политике, экономике и госуправлении.

До этого президент заявлял, что у ветеранов спецоперации есть большой потенциал для трудоустройства в гражданской жизни после увольнения из армии. В 2026 году расширяются возможности для демобилизованных участников СВО: вводится отдельный социальный контракт без проверки доходов, что позволяет, к примеру, открыть небольшое дело, пройти переобучение или повысить квалификацию. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

28 июня в Москве проходит первый этап XXIII съезда «Единой России», где планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

Ранее Путин отметил важность трудоустройства ветеранов СВО.

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