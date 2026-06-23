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Армия

Путин поручил правительству принять меры в связи с атаками ВСУ

Путин поручил принять меры, чтобы свести к нулю последствия атак ВСУ
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству предпринять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую инфраструктуру. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на плечах министерства обороны РФ и других силовых ведомств лежит задача купирования угрозы атак по гражданским объектам.

Путин добавил, что правительство России также должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия до нуля.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 23 июня перехватили 143 беспилотника ВСУ над российскими регионами.

Накануне в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны в течение недели перехватили и уничтожили над территорией регионов РФ не менее 4124 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Больше всего беспилотников было уничтожено 18 июня (992) и 20 июня (740). Подавляющее число налетов совершено на европейскую часть РФ.

Ранее ВСУ ударили дронами по центру космической связи «Дубна».

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