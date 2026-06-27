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Пенсионер пострадал при ударе украинского дрона в ДНР

Мэр Кулемзин: пенсионер пострадал при ударе беспилотника ВСУ по АЗС в Донецке
Павел Лисицын/РИА Новости

В результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автозаправочной станции (АЗС) в Донецке Донецкой народной республики (ДНР) пострадал пенсионер. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По поступившей информации, в результате атаки БПЛА на автозаправочную станцию в Кировском районе пострадал мужчина 1960 года рождения», — написал глава города.

Кулемзин добавил, что пострадавшему уже оказали медицинскую помощь.

Несколькими часами ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате ударов ВСУ по городе одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. По его словам, жительница не выжила при атаке украинских войск на Центрально-Городской район.

22 июня 25 июня житель Константиновки Максим Плюшко заявил, что военные ВСУ целенаправленно подожгли храм в городе, где прятались мирные люди. Мужчина утверждал, что в храме находились 19 человек, из них шесть уже эвакуировали.

Ранее в ДНР раскрыли подробности удара ВСУ по автобусу с людьми.

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