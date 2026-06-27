В ДНР два человека погибли и несколько пострадали в результате атак ВСУ

Пушилин: в ДНР два человека погибли и семь пострадали из-за ударов ВСУ

Два мирных жителя ДНР погибли и еще семь, в том числе несовершеннолетний, пострадали 27 июня из-за атак украинских ударных БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

«В Центрально-Городском районе Горловки погибла женщина 1956 г. р., еще одна женщина 1952 г. р. получила тяжелые ранения», — уточнил он.

Кроме того, в Красногвардейском районе Макеевки погиб мужчина 1963 года рождения, ранения средней степени тяжести получила женщина 1950 года рождения.

Также, по словам Пушилина, на автодороге Донецк — Горловка в Ясиноватском муниципальном округе пострадала семья: подросток 2009 г. р., женщина 1981 г. р., мужчина 1973 г. р.

Один мужчина 1960 года рождения получил травмы в Кировском районе Донецка, еще один, возраст которого пока не установили, — в Никитовском районе Горловки, рассказал глава ДНР.

Медики оказывают раненым квалифицированную помощь.

Пушилин добавил, что в регионе повреждены объект гражданской инфраструктуры, два жилых домостроения, два легковых автомобиля в Горловке, Енакиево, Ясиноватском муниципальном округе.

27 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинского БПЛА по точке быстрого питания на центральном рынке в Сватово, в результате чего пострадали четыре человека: двое мужчин и две женщины.

По его словам, троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в местную больницу, а 35-летнюю женщину в тяжелом состоянии перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее российские системы ПВО уничтожили три ракеты ВСУ «Фламинго» и более 500 дронов.