В ЛНР несколько человек пострадали при ударе ВСУ по точке быстрого питания

Украинский БПЛА атаковал точку быстрого питания на центральном рынке в Сватово Луганской народной республики (ЛНР), в результате чего пострадали четыре человека. Об этом рассказал глава региона Леонид Пасечник в мессенджере «Макс».

Он уточнил, что среди раненых двое мужчин и две женщины.

«Троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в местную больницу, а 35-летнюю женщину в тяжелом состоянии перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу», — сообщил Пасечник.

Как подчеркнул глава ЛНР, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

При этом он добавил, что ВСУ по выходным бьют по местам большого скопления мирных жителей — это не что иное, как террористические атаки и провокации.

27 июня беспилотник ВСУ ударил по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. В результате атаки пострадали 12 человек. По словам губернатора Юрия Слюсаря, экспозиция музея не получила повреждений. Глава региона назвал атаку «большим горем» и «актом особого цинизма». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поручил правительству принять меры в связи с атаками ВСУ.