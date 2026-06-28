В ДНР дрон атаковал пассажирский автобус, ранив несколько человек

В Горловке три человека пострадали при ударе дрона по автобусу

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) БПЛА ударил по пассажирскому автобусу, написал в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

Его пост размещен в 16:50. При атаке пострадали три мирных жителя. Налет БПЛА произошел на фоне повышенной опасности атаки дронов.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка, в городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

В ночь на 28 июня один человек получил несовместимые с жизнью травмы в Славянске-на-Кубани после массированной атаки беспилотников на Краснодарский край. Обломки БПЛА повредили несколько домов, линию электропередачи и газовую трубу, на территории нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Еще один человек пострадал в хуторе Трудобеликовском.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, почему ВСУ стали атаковать поезда и автобусы.