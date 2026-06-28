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Армия

ВС РФ уничтожили два украинских МиГ-29

Минобороны России сообщило об уничтожении двух истребителей МиГ-29 на Украине
Telegram-канал «Воевода Вещает»

Российские Вооруженные силы ликвидировали два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем канале в мессенджере «Макс».

Вчера российское оборонное ведомство показывало видео с ударами беспилотников «Герань-4 сикер» по украинским МиГ-29, стоявшим на аэродроме в Николаевской области: оба военных самолета ВСУ были уничтожены.

В Минобороны РФ уточняли, что вместе с самолетами удалось ликвидировать также летный и инженерно-технический персонал, который собирался готовить истребители к боевым вылетам. Кроме того, российские БПЛА поразили заправщик ТЗ-22 и подвижной электроагрегат АПА-5Д.

В ведомстве добавили, что первый удар беспилотниками был нанесен при заправке МиГ-29, а второй — по самолету с боекомплектом, который находился в железобетонном укрытии.

Истребители МиГ-29 остаются основой украинской фронтовой авиации, в том числе старые, поставленные Польшей и Словакией. Польша заявляла о готовности передать Украине новую партию таких самолетов, снимаемых с вооружения. Речь шла про девять бортов. При этом в самой Варшаве жаловались на высокую стоимость вылетов МиГ-29.

На фоне недавно разразившегося скандала между Польшей и Украиной бывший польский премьер Лешек Миллер заявил, что Киев должен вернуть Варшаве все переданные истребители.

Ранее ракеты атаковали несколько районов Киева.

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