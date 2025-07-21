Регулярные вылеты истребителей ВВС Польши якобы из-за активности российской авиации на территории Украины дорого обходятся польским налогоплательщикам. Об этом сообщил информационный портал NaTemat.

«Налогоплательщик платит целое состояние за каждое ночное дежурство», — говорится в публикации.

По данным министерства национальной обороны Польши, летный час одного истребителя F-16 стоит около 76 – 77 тыс. злотых (примерно 21 тыс. долларов). В эту сумму входят не только расходы на топливо, но и на обслуживание, а также ремонт самолета, износ деталей, расходных материалов и другие эксплуатационные траты.

В свою очередь летный час МиГ-29 стоит более 100 тыс. злотых (27 тыс. долларов), а стоимость эксплуатации корейского FA-50GF гораздо ниже — около 37 тыс. злотых (10 тыс. долларов).

Как сообщает портал, только за последнюю неделю Польша поднимала дежурные пары истребителей из-за объявленной на Украине воздушной тревоги трижды. Военные называют эти действия необходимыми для обеспечения безопасности страны.

10 июля польский президент Анджей Дуда допустил, что республика закроет хаб по поставкам военной помощи Украине. По словам политика, Украина и некоторые члены НАТО считают аэропорт в Жешуве и автострады своей собственностью, напомнив, что «это не их».

Дуда добавил, что если союзники по альянсу пренебрегают Польшей, то могут поставлять помощь Киеву морем, воздухом или сбрасывать на парашютах. Политик отметил, что обижен из-за того, что его не позвали на несколько мероприятий, где обсуждался вопрос военной поддержки Украины.

Ранее Сикорский сообщил, что Польша передала Украине военной помощи на €4 млрд.