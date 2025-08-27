Появилось фото полосатого МиГ-29, поставленного на Украину из Словакии

Словакия передала Украине полосатый истребитель МиГ-29UBS. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Публикация дополнена фотографией воздушного судна в бежево-коричневых тонах. При этом на истребителе нарисованы темные полоски.

Журналисты напомнили, что Киев получил от Братиславы обещанные 13 истребителей МиГ-29 еще в начале 2023 года.

26 августа Telegram-канал RT со ссылкой на украинские СМИ сообщил, что власти Бельгии планируют отправить на Украину новую партию истребителей четвертого поколения F-16. Ожидается, что Киев получит новые воздушные суда в сентябре текущего года.

Более того, Брюссель выделит €20 млн на помощь Киеву. Деньги будут потрачены на восстановление инфраструктурных объектов, уточнили авторы материала.

В конце июля 2024 года Украина получила от западных стран первую партию F-16. Их размещали на расстоянии 40 км от линии фронта, чтобы истребители не стали целями для ударов Вооруженных сил РФ. В тот момент Киеву передали 10 воздушных судов, при этом всего западные государства обещали отправить 79 истребителей. В процессе приняли участие Нидерланды, Дания, Бельгия и Норвегия.

Ранее в Польше пообещали поставить на Украину списанные истребители МиГ-29.