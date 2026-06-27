МО РФ опубликовало видео уничтожения двух МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск

Российские Вооруженные силы нанесли удар по аэродрому в Вознесенске в Николаевской области, уничтожив два истребителя МиГ-29, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Военное ведомство показало, как российские беспилотники «Герань-4 сикер» настигли целей на аэродроме, уничтожив и воздушные суда, и летный и инженерно-технический состав, прибывший для подготовки истребителей к вылету.

Вместе с самолетами были поражены машина-топливозаправщик ТЗ-22 и аэродромный подвижной электроагрегат АПА-5Д.

Как сообщали в Минобороны, один удар был нанесен в момент заправки самолета, другой — когда самолет с боекомплектом стоял на стоянке перед железобетонным укрытием.

26 июня на Украине рассказали, что истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил страны потерпел крушение в Полтавской области.

Ранее в Хмельницкой области разбился еще один украинский истребитель.