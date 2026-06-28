В Бахрейне заявили о повреждении жилого дома из-за атаки Ирана

МВД: жилой дом в провинции Мухаррак был поврежден в результате атаки Ирана

Жилой дом в провинции Мухаррак получил повреждения в результате удара со стороны Ирана. Об этом в соцсети X сообщило министерство внутренних дел Бахрейна.

«В результате иранской агрессии в провинции Мухаррак был поврежден жилой дом, обошлось без человеческих жертв», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что специалисты работают на месте происшествия.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о нанесении ответного удара по ключевым объектам инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне. Согласно их заявлению, нарушение режима прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму и может привести к полному прекращению дипломатического процесса. Также в Корпусе уточнили, что США атаковали пять иранских береговых постов.

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе.

24 июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что соглашение между США и Ираном пока не достигнуто, но Россия высоко оценивает подписанный сторонами меморандум о взаимопонимании.

Ранее Иран обвинил США в нарушении двух пунктов меморандума.