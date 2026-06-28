Трамп рассказал об ударах США по многочисленным целям в Иране

Трамп заявил, что США нанесли удары по многочисленным целям в Иране

Глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты нанесли удары по многочисленным целям в Иране.

«Авиация США только что нанесла удары по хранилищам ракет и беспилотных летательных аппаратов Ирана, а также по береговым радарам», — написал американский лидер.

Он назвал это ответом на «очередное нарушение соглашения о прекращении огня». Трамп добавил, что может наступить момент, когда Вашингтон больше не сможет проявлять сдержанность и будет вынужден военным путем завершить дело.

«Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать», — подчеркнул он.

До этого журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин заявила, что военная операция США по нанесению ударов по целям в Иране завершена.

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе. Один из них нанес прямой удар по верхней палубе крупного дорогостоящего грузового судна, однако оно смогло продолжить путь.

Ранее Иран обвинил США в нарушении двух пунктов меморандума.