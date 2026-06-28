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В Бахрейне заработали сирены, жителей просят укрыться

Сирены прозвучали в Бахрейне, жителей призвали укрыться в безопасных местах
Shutterstock/Ireshetnikov54

Сирены тревоги звучат в Бахрейне, жителей призвали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщило МВД страны в соцсети Х.

«Прозвучала сирена... Призыв к гражданам и жителям сохранять спокойствие и направиться в ближайшие безопасные места», — говорится в сообщении.

Причина включения сирен не называется.

Прошлым утром Иран атаковал территорию Бахрейна с использованием нескольких беспилотников. Министерство внутренних дел Ирана возложило на Исламскую Республику ответственность в связи с «подрывом мирных инициатив».

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в проливе. Один из них нанес прямой удар по верхней палубе крупного грузового судна, однако оно смогло продолжить путь.

24 июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что соглашение между США и Ираном пока не достигнуто, но Россия высоко оценивает подписанный сторонами меморандум о взаимопонимании.

Ранее Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае возобновления войны.

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