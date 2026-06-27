В Бахрейне заявили об атаке иранских БПЛА на территорию королевства

Иран рано утром атаковал территорию Бахрейна с использованием нескольких беспилотников. Об этом заявили в МИД королевства, передает Bahrain News Agency (BNA).

«Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение со стороны королевства Бахрейн в связи с атакой на его территорию, совершенной сегодня на рассвете, в субботу, 27 июня, с применением нескольких иранских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в ведомстве.

При этом министерство возложило на Исламскую Республику ответственность в связи с «подрывом мирных инициатив».

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в проливе. Один из них нанес прямой удар по верхней палубе крупного грузового судна, однако оно смогло продолжить путь.

24 июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что соглашение между США и Ираном пока не достигнуто, но Россия высоко оценивает подписанный сторонами меморандум о взаимопонимании.

Ранее Иран обвинил США в нарушении двух пунктов меморандума.