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В Минобороны подсчитали количество сбитых в течение дня БПЛА

Минобороны: силы ПВО уничтожили 124 украинских дрона за 12 часов
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 124 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что российские военные нейтрализовали указанные аппараты в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

27 июня беспилотник ВСУ ударил по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области, из-за чего пострадали 12 человек. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, экспозиция музея не получила повреждений. Чиновник назвал атаку «большим горем» и «актом особого цинизма». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

23 июня президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на российскую инфраструктуру. По его словам, на плечах министерства обороны и других силовых ведомств лежит задача купирования угрозы атак по гражданским объектам.

Ранее в ВСУ пригрозили ударить по центрам принятия решений в Белоруссии.

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