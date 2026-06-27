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В Московской области объявили беспилотную опасность

РСЧС: на территории Московской области объявлена беспилотная опасность
Shutterstock/Oleg Elkov

На территории Московской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в мессенджере «Макс».

«Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области с 14:55 27.06.26. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие», — говорится в публикации.

В случае, если человек находится на улице или в автомобиле, ему необходимо укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.

Кроме того, в сообщении жителей предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

27 июня в Минобороны РФ рассказали, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 16 управляемых авиационных бомб, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

При этом общее количество уничтоженных за время спецоперации дронов превышает 170 тысяч.

23 июня президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую инфраструктуру. По его словам, на плечах министерства обороны РФ и других силовых ведомств лежит задача купирования угрозы атак по гражданским объектам.

Ранее украинский дрон ударил по музею «Самбекские высоты» в Ростовской области.

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