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Дрон ВСУ ударил по музею «Самбекские высоты» в Ростовской области

Губернатор Слюсарь: БПЛА ВСУ ударил по музею Самбекские высоты, есть раненые
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по зданию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области, предварительно, есть пострадавшие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.

«Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея «Самбекские высоты», — написал он.

Данные о раненых уточняются. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Медики оказывают помощь пострадавшим, рассказал Слюсарь.

Детонации и пожара не зафиксировано, добавил губернатор.

Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» — самый большой памятный комплекс в области. Он расположен в Неклиновском районе недалеко от села Самбек.

Площадь музейного комплекса составляет 14 гектаров. Ведущим сооружением является Мемориал Славы. Помимо него на территории комплекса располагается самый современный в регионе музей «Дон в Великой Отечественной войне». Там находится выставка техники времен войны, а также комплекс памятных прудов с храмом.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Калужскую область.

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