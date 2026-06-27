В Южной Корее заявили о входе самолетов России и Китая в опознавательную зону ПВО

Военные самолеты России и Китая вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи. Об этом заявило агентство «Рёнхап» со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов страны.

По данным военных, всего в зону идентификации вошли около 10 воздушных судов. При этом воздушное пространство Кореи не было нарушено, следует из материала.

В Минобороны Южной Кореи заявили, что после обнаружения самолетов в воздух были подняты истребители.

Подробности произошедшего и последствия не уточняются.

23 июня в МИД Южной Кореи заявили, что Сеул готов принять всех северокорейских военнопленных, которые воевали на стороне России, если они захотят отправиться в страну. Агентство Reuters отметило, что министры иностранных дел Кореи и Украины 30 июня проведут переговоры.

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов заявил, что с точки зрения сеульской пропаганды северокорейские военнопленные с Украины необходимы, поскольку любая история о том, как солдат или чиновник «понял, в каком «ужасе» он живет, и сбежал, имеет важное медийное значение».

Ранее военнослужащий КНДР перешел на сторону Южной Кореи.