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Армия

Военнослужащий КНДР перешел на сторону Южной Кореи

В Южной Корее задержали солдата КНДР, который перешел границу
Ng Han Guan/AP

Военнослужащий Северной Кореи 23 июня был задержан военными Южной Кореи после пересечения границы двух стран. Об этом сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ), передает РИА Новости.

«Обеспечили безопасность одного военнослужащего КНДР в центральном секторе фронта, и в настоящее время соответствующие органы расследуют обстоятельства произошедшего», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что мужчина изъявил желание перейти на сторону Южной Кореи.

По данным агентства «Рёнхап», это уже четвертый случай перехода северокорейских граждан на территорию Республики Корея после прихода к власти администрации президента Ли Чжэ Мена и второй случай с участием военнослужащего КНДР.

В мае лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с командирами дивизий и бригад северокорейской армии заявил, что граница с Южной Кореей должна стать «неприступной крепостью».

Ранее Южная Корея выразила готовность принять северокорейских пленных с Украины.

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