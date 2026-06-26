Самолет с вернувшимися по обмену военнослужащими приземлился в Подмосковье

РИА: самолет с вернувшимися российскими бойцами приземлился в Подмосковье

Борт с освобожденными в ходе обмена военнопленными с Украиной российскими бойцами приземлился в Московской области. Об этом пишет РИА Новости.

«Самолет с освобожденными в ходе обмена военнопленными с Киевом российскими военными приземлился в одном из аэропортов Подмосковья», — говорится в материале.

26 июня состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной.

Минобороны РФ сообщило о возвращении 160 российских солдат из украинского плена, в то время как украинской стороне было передано 160 военнопленных из Вооруженных сил Украины.

Россияне были возвращены из плена при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Предыдущий обмен пленными между сторонами конфликта состоялся 5 июня.

В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия занимается согласованием списков для обмена пленными с Украиной. Как отметил представитель Кремля, это самая сложная часть работы.

Ранее украинский омбудсмен не стал разъяснять объятия члена делегации Украины с российским чиновником.