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Россия и Украина обменялись пленными по формуле «160 на 160»

МО: состоялся обмен военнопленными между РФ и Украиной по формуле «160 на 160»
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Об этом заявили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Сейчас возвращенные российские бойцы находятся на территории Белоруссии, с ними работает омбудсмен Яна Лантратова, добавили в ведомстве.

23 июня уполномоченный по правам человека рассказала о том, что Россия и Украина в ближайшее время планируют провести новый обмен пленными и гражданскими лицами.

5 июня Лантратова впервые встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. В тот же день Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185». А в мае Москва и Киев провели обмен пленными по формуле «205 на 205».

Ранее украинский омбудсмен не стал разъяснять объятия при обмене пленных.

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