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ОАЭ выступили посредниками в обмене пленными между Россией и Украиной

МО РФ: ОАЭ выступили посредниками при возвращении из плена российских военных
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российские военные были возвращены из украинского плена при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — говорится в заявлении ведомства.

В данный момент военные находятся на территории Белоруссии. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, добавили в министерстве.

26 июня Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». В настоящее время, как отмечали в Минобороны, с возвращенными бойцами работает уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова.

Предыдущий обмен пленными между сторонами конфликта состоялся 5 июня.

Ранее Южная Корея выразила готовность принять северокорейских пленных с Украины.

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