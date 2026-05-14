В Кремле ответили на вопрос об обмене пленными с Украиной

Песков: ведется работа по согласованию списков для обмена пленными с Украиной

Россия проводит работу по согласованию списков для обмена пленными с Украиной. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ведется работа по согласованию списков. Это самая сложная часть этой работы, она продолжается очень быстро», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, может ли в скором времени состояться обмен пленными с Киевом.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский координационный штаб уже передал России списки на обмен пленными по формуле 1000 на 1000.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Россия готовила списки еще до перемирия. По его словам, для обмена военнопленными между сторонами нужно проделать черновую работу: составить список, найти реальных людей и договориться, а потом начать физический обмен.

Ранее пленный контрразведчик ВСУ изъявил желание остаться в России.