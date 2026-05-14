Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

В Кремле ответили на вопрос об обмене пленными с Украиной

Песков: ведется работа по согласованию списков для обмена пленными с Украиной
Алексей Никольский/РИА Новости

Россия проводит работу по согласованию списков для обмена пленными с Украиной. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ведется работа по согласованию списков. Это самая сложная часть этой работы, она продолжается очень быстро», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, может ли в скором времени состояться обмен пленными с Киевом.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский координационный штаб уже передал России списки на обмен пленными по формуле 1000 на 1000.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Россия готовила списки еще до перемирия. По его словам, для обмена военнопленными между сторонами нужно проделать черновую работу: составить список, найти реальных людей и договориться, а потом начать физический обмен.

Ранее пленный контрразведчик ВСУ изъявил желание остаться в России.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!