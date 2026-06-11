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Политика

Украинский омбудсмен не стал разъяснять объятия при обмене пленных

Лубинец ушел от ответа на вопрос об объятиях с российским чиновником
DvoretskaO./Wikimedia Commons

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец уклонился от ответа на вопрос об объятиях члена делегации Украины с российским чиновником. Видео интервью Лубинца опубликовано на его YouTube-канале.

Во время встречи Лубинца с российским омбудсменом Яной Лантратовой пользователи сети заметили, как к сопровождающим Лантратову с украинской стороны подходит неизвестный человек и начинает с ними дружески обниматься. Лицо этого мужчины в видео размыто.

По словам Лубинца, обнимавшийся на видео представитель делегации Украины является сотрудником спецслужб, однако он отказался назвать конкретное ведомство и говорить о причастности персоны к Службе безопасности Украины.

5 июня состоялась первая рабочая встреча между Лантратовой и Лубинцом. По заявлению Лантратовой, в ходе беседы были представлены списки лиц, готовых к обмену, а также достигнуты договоренности о продолжении посещений военнопленных на территории обеих стран и доставке писем и посылок от их близких.

Ранее Россия организовала с Украиной канал по воссоединению семей.

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