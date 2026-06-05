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Армия

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185»

МО РФ: Россия вернула из плена 185 военных
Алексей Куденко/РИА Новости

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185». Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«5 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент освобожденные российские бойцы находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, добавили в Минобороны.

Предыдущий обмен состоялся 15 мая. Тогда российская сторона вернула из украинского плена 205 военнослужащих. Взамен Киеву передали 205 бойцов ВСУ.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия проводит работу по согласованию списков для обмена пленными с Украиной. Как отметил представитель Кремля, это самая сложная часть данной работы.

Ранее российский морпех со знанием украинского взял в плен троих бойцов ВСУ.

 
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