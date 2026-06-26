Число сбитых беспилотников на подлете к Москве достигло 50

На подлете к Москве с начала суток сбили 50 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, что сбит 50-й дрон, в мессенджере «Макс» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один беспилотник», — написал он.

Специалисты экстренных служб осуществляют работу на месте падения обломков БПЛА.

До этого сообщалось, что атака беспилотников ВСУ в ночь на 26 июня стала самой массированной за 2026 год. По информации министерства обороны России, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 660 украинских беспилотников над российскими регионами, а также над Черным и Азовскими морями.

Этим утром губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении в регионе 84 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате атаки противника в Новомосковске повреждения получили промышленное предприятия и линии электропередач.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили 45 беспилотников на подлете к Москве. На фоне угрозы атаки БПЛА московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево временно перешли на особый режим работы.

Ранее в Ростовской области уничтожили 15 беспилотников.