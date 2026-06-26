В Ростовской области уничтожили 15 беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 беспилотников в семи районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, БПЛА сбивали в Миллеровском, Чертковском, Неклиновском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Усть-Донецком районах.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется, добавил он.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что промышленное предприятие и линия электропередачи повреждены в Новомосковске из-за атаки украинских беспилотников. По его словам, средства ПВО отразили массированный налет дронов и уничтожили 73 БПЛА. В Щекинском районе был поврежден частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина, отметил он.

25 июня силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 28 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, дроны были сбиты в период с 8:00 до 20:00 мск. БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, республик Башкортостан и Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в военном ведомстве.

Ранее ВСУ ударили дронами по центру космической связи «Дубна» в Подмосковье.