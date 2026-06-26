Свыше 80 беспилотников уничтожены над Тульской областью

Миляев сообщил об уничтожении 84 украинских БПЛА над Тульской областью

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил в «Максе» о нейтрализации 84 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионом.

«Еще 84 украинских беспилотника уничтожены подразделениями противовоздушной обороны», — написал он.

Таким образом, количество уничтоженных БПЛА в регионе к утру 26 июля достигло 157.

До этого Миляев сообщил, что промышленное предприятие и линия электропередачи повреждены в Новомосковске из-за атаки украинских беспилотников.

Также об уничтожении 15 беспилотников в семи районах Ростовской области сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

25 июня силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 28 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, дроны были сбиты в период с 8:00 до 20:00 мск. БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, республик Башкортостан и Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в военном ведомстве.

Ранее ВСУ ударили дронами по центру космической связи «Дубна» в Подмосковье.