Собянин сообщил об отражении атаки уже более 45 БПЛА

Собянин: система ПВО отразила атаку еще шести БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале на платформе «Макс» об уничтожении еще шести украинских беспилотников на подлете к столице.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в сообщении главы городской администрации, опубликованном в 6:12 мск.

25 июня силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 28 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, дроны были сбиты в период с 8:00 до 20:00 мск. БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, республик Башкортостан и Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в военном ведомстве.

23 июня секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация с противодействием атакам беспилотными летательными аппаратами будет улучшаться, власти России уделяют этому огромное внимание.

Ранее в Горловке дрон ВСУ атаковал жилой район.