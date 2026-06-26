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Общество

Внуково, Домодедово и Шереметьево временно перешли на особый режим работы

Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование неба. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ведомство предупредило пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов.

Полчаса назад аэропорт Домодедово также временно перешел на режим работы по согласованию.

22 июня Москва подверглась одной из самых крупных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года. Как тогда сообщал мэр столицы Сергей Собянин, силы противовоздушной обороны за сутки сбили 84 украинских беспилотника, летевших в сторону столицы. До этого момента наибольшее количество дронов — более 190 — ликвидировали 18 июня, что стало самой крупной атакой за два года.

Ранее в Шереметьево повредили редкий бизнес-джет за сотни миллионов рублей.

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