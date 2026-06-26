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Атака беспилотников ВСУ в ночь на 26 июня стала самой массированной с начала года

Атака украинских БПЛА в ночь на 26 июня стала самой массированной в 2026 году
Сергей Бобылев/РИА Новости

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 26 июня стала самой массированной за 2026 год. Об этом пишет РИА Новости.

По данным Минобороны России, средства ПВО сбили 660 украинских дронов над регионами РФ, а также над Черным и Азовскими морями. Это наибольший показатель с начала года.

За неделю до этого, 18 июня, над страной были сбиты 555 украинских беспилотников.

Этим утром губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении в регионе 84 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате атаки противника в Новомосковске повреждения получили промышленное предприятия и линии электропередач.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили 45 беспилотников на подлете к Москве. На фоне угрозы атаки БПЛА московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево временно перешли на особый режим работы.

Ранее в Ростовской области уничтожили 15 беспилотников.

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