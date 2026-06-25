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Армия

ВСУ подожгли храм с людьми в Константиновке

ТАСС: украинские военные подожгли храм с мирными жителями в Константиновке ДНР
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно подожгли храм в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), где прятались мирные жители. Об этом ТАСС сообщил местный житель Максим Плюшко, который был эвакуирован из города.

«Просто уничтожают. Вот мы сидели в храме. Ничего святого нет, подожгли храм, в два часа ночи. Там люди», — сказал мужчина.

По его словам, в храме находились 19 человек, из них шесть уже эвакуировали.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что российские войска «сейчас практически добирают» Константиновку.

22 июня командир батальона 78-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск рассказал, что российские военные взяли под контроль южную сторону этого города.

В тот же день Telegram-канал «Военкоры Русской весны» отметил, что главной задачей армии РФ после установления контроля над Константиновкой станет взятие Славянска и Краматорска. Потеря Украиной этой агломерации поставит точку в контроле над ДНР и всем Донбассе, заявили военкоры.

Ранее в РФ сообщили об эвакуации первых жителей Константиновки.

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