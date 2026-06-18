В Госдуме призвали усилить наступление в зоне СВО на фоне атак на Москву

России необходимо перейти к интенсификации наступательных операций в зоне СВО и обеспечить выход на западные границы Украины, чтобы обезопасить российские объекты энергетики от ударов ВСУ. Об этом «Газете.Ru» заявил генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.



«Мы должны принять все меры для того, чтобы усилить охрану и оборону с воздуха наших объектов энергетики. Меры эти принимаются. Для того, чтобы этого не было впредь [ударов по энергетическим объектам России], нужно как можно раньше достичь целей специальной военной военной операции... Цели мы можем выполнить, только выйдя на западные границы Украины», — сказал парламентарий.



По словам Соболева, сейчас нужен переход к «наступательным операциям с решительными целями» в зоне СВО. Если будут приняты необходимые военно-политические меры, такой переход возможен уже в этом году, подчеркнул депутат.



«Необходимо сосредоточить на одном-двух направлениях силы и средства [для наступления]», — отметил он.



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Московского НПЗ в Капотне удалось достичь нескольким вражеским беспилотникам.



«Принимаются меры к ликвидации последствий», — написал градоначальник.



Также Собянин сообщил о падении обломков дронов на торговый комплекс «Садовод».

Ранее военэкперт Кнутов предложил создать для каждого НПЗ России систему ПВО.