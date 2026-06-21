В РФ сообщили об эвакуации первых жителей Константиновки

Российские военные из 4-й бригады Южной группировки войск ВС РФ эвакуировали первых жителей города Константиновка. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в первой группе было шесть человек.

По словам одной из эвакуированных, российские военные встретили жителей города в парикмахерской и сказали, что теперь они находятся под охраной.

Она также рассказала, что жители Константиновки, которые решили остаться в городе, ели «что придется» и ходили за водой туда, «где стреляют».

По словам другого местного жителя, эвакуация продолжается и сегодня планируют вывести группу из 10 человек.

20 июня Минобороны России заявило, что российские войска за сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке. По данным ведомства, в данный момент в юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

Ранее командир ВС РФ рассказал, что помогло прорвать оборону ВСУ в Константиновке.