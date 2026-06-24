От Мелони требуют объяснений из-за новости о помощи Италии в войне против Ирана

Генсек НАТО опроверг слова Мелони об отказе Италии помогать США в войне с Ираном

Италия разрешила американским военным самолетам использовать свои базы для ударов по Ирану, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью Fox News.

По словам Рютте, с европейских аэродромов для атак на цели в Иране в рамках операции Epic Fury вылетели от 4 до 5 тысяч американских военных самолетов, а конкретно с итальянских — около 0,5 тысячи.

Заявление генсека вызвало резкую реакцию в Риме. Минобороны Италии назвало слова Рютте «полностью ошибочными» и заявило, что разрешало только полеты, соответствующие условиям двустороннего соглашения.

Парламентская оппозиция высказала подозрения по поводу того, что власти страны могли разрешить США использование итальянских авиабаз для ударов по Ирану и публично утверждать обратное. Депутат от «Зеленых» Анджело Бонелли потребовал, чтобы глава правительства Джорджа Мелони немедленно прояснила ситуацию, обвинив ее в том, что она «обманула итальянцев и парламент».

В своем интервью Рютте также похвалил власти Румынии за то, что они согласились сократить число коммерческих рейсов из аэропорта Бухареста ради обеспечения работы военных танкеров. Также генсек НАТО охарактеризовал финансовый вклад европейских членов альянса как «огромный», не уточнив конкретных его параметров.

В последние дни между президентом США и Мелони разгорелся скандал, в ходе которого американский лидер обвинил Италию в отказе поддержать операцию против Ирана вопреки союзничеству в рамках Североатлантического альянса. После этого глава итальянского правительства выразила надежду на то, что отношения все-таки удастся нормализовать.

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