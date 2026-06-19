Захарова дала советы Мелони

Захарова призвала Мелони ставить на первое место Италию, а на второе — себя

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони должна ставить на первое место свою страну, а на второе — себя. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя скандал между президентом США Дональдом Трампом и главой итальянского правительства.

«Мелони Трампу: «Я и Италия никогда никого не умоляем. Мы не просим милостыню». Так было при Берлускони, который реально «сделал Италию снова великой», — написала дипломат.

По ее словам, для того, чтобы это продолжалось, необходимо отстаивать независимость своей страны, действовать в соответствии с национальными интересами и «уметь ставить «я» после «Италии», а не «до».

Представитель внешнеполитического ведомства также обратила внимание на вопрос Мелони о том, почему американский лидер «не уважает своих союзников». Она отметила, что Соединенные Штаты действовали так всегда, просто раньше это немного скрывали. Вместе с тем Захарова подчеркнула, что президенты США имеют «совсем других союзников».

«Потому что, как сказал премьер Бельгии Барт Де Вевер, Европа может рассчитывать либо на роль довольного вассала Вашингтона, либо быть его несчастным рабом», — заявила она.

Дипломат добавила, что самым надежным союзником Мелони «является итальянский народ, история и культура Италии».

Между Вашингтоном и Римом возник скандал после того, как Трамп заявил о просьбе Мелони сфотографироваться с ним.

В интервью итальянскому телеканалу La7 американский лидер сказал, что премьер Италии якобы «умоляла» президента сделать совместное фото. По словам главы Белого дома, он бы не согласился, но ему «было ее жаль».

Мелони в социальной сети X отметила, что ни она, ни Италия «никогда никого ни о чем не просят». Также премьер выразила недоумение неуважительным отношением Трампа к своим союзникам.

Ранее Трамп раскритиковал Мелони после слов в защиту папы Римского.