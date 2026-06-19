«Умоляла сфотографироваться». Почему Трамп и Мелони вновь поссорились?

Дональд Трамп и Джорджа Мелони на встрече лидеров стран G7 и представителей Ближнего Востока, 16 июня 2026 года

Между США и Италией разгорелся новый скандал. Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что итальянский премьер Джорджа Мелони «умоляла» его с ней сфотографироваться. Однако Мелони опровергла слова американского президента. Итальянские политики публично вступились за главу своего правительства и раскритиковали нападки Трампа. На этом фоне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил свой визит в Соединенные Штаты.

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони на полях саммита «Группы семи» (G7) во Франции «умоляла» его сделать совместный фотоснимок.

«Вероятно, она рада, что я с ней поговорил! Я не был обязан с ней разговаривать. Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела со мной сфотографироваться. Я мог бы этого и не делать, но мне стало ее жаль», — сказал в интервью итальянскому телеканалу La7.

Однако Мелони опровергла слова главы Белого дома. В социальной сети Х премьер подчеркнула, что ни она, ни Италия «никогда никого ни о чем не просят» . Также Мелони выразила недоумение неуважительным отношением Трампа к своим союзникам.

«Вызывает разочарование тот факт, что он [Трамп] не проявляет такой же решимости по отношению к врагам Запада и Соединенных Штатов, к лидерам которых он, напротив, относится с гораздо большей снисходительностью», — добавила она.

На этом фоне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни решил отменить свой визит в Соединенные Штаты, запланированный на 21 и 22 июня. «Серьезные и оскорбительные слова президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджии Мелони оскорбляют всю Италию», — заявил он Х.

Многолетний союзник Мелони, замсекретаря канцелярии премьер-министра Джованбаттиста Фаццолари также раскритиковал нападки Трампа.

«Неясно, намеренно это или по некомпетентности. Своими неуместными высказываниями ему удалось совершить непростой подвиг : сделать Соединенные Штаты непопулярными на всем европейском континенте, нанеся ущерб не только Европе, но прежде всего США», — высказался он.

За Мелони вступился и министр обороны Италии Гвидо Крозетто. По его словам, высказывания американского президента «не приносят пользы никому: ни США, ни Италии», ни НАТО.

«Я не могу представить, чтобы Джорджа Мелони просила кого-либо сфотографироваться, даже под угрозой», — резюмировал Крозетто.

Поддержку Мелони выразил и председатель сената Италии Игнацио Ла Русса. Политик назвал заявление Трампа «ложным» и «явной попыткой отомстить премьер-министру Италии за то, что она не подчинилась желаниям магната».

«Зная ее очень хорошо, я скорее съем живую курицу, чем поверю, что Джорджия Мелони стала бы кого-либо умолять. Любой, кто это поддерживает, жалок», — цитирует его Corriere della Sera.

Почему Мелони и Трамп враждуют

Отношения между Мелони и Трампом испортились из-за папы Римского Льва XIV. В середине апреля глава Белого дома в соцсети Truth Social раскритиковал понтифика и его позицию по ситуации вокруг Ирана и Венесуэлы.

«Я не хочу, чтобы папа Римский считал, что Ирану можно позволить иметь ядерное оружие. Я не хочу, чтобы папа Римский считал ужасным то, что Америка напала на Венесуэлу... И я не хочу, чтобы папа Римский критиковал президента Соединенных Штатов», — написал Трамп.

Мелони отреагировала на слова Трампа и назвала их «неприемлемыми». Поскольку понтифик возглавляет католическую церковь, он может призывать к миру и осуждать все формы войны, подчеркнула она. Однако Трамп в ответ назвал Мелони «неприемлемой».

«Я в шоке от нее. Я думал, что она смелая, но ошибался», — сказал глава Белого дома в интервью газете Corriere della Sera.

Мелони тогда решила проигнорировать критику Трампа. По информации газеты Repubblica, окружение главы итальянского правительства посоветовало ей воздержаться от ответа, чтобы избежать открытого конфликта и обмена взаимными упреками.

Также напряженность между политиками усугубилась отказом Италии участвовать в военной операции США в районе Ормузского пролива. Трамп не исключил, что США могут сократить численность дислоцированного в Италии военного контингента, поскольку страна «ничем не помогла».

Прежде Мелони не была объектом критики со стороны Трампа и допускала, что он получит Нобелевскую премию мира. Итальянский премьер-министр считалась одним из наиболее близких к президенту США европейским лидером.