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Политика

Мелони намерена нормализовать отношения с США после перепалки с Трампом

Мелони рассчитывает, что отношения Италии и США вернутся к нормальному состоянию
Alexander Drago/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассчитывает, что отношения между Римом и Вашингтоном вернутся к нормальному состоянию после перепалки с президентом Дональдом Трампом. Ее слова приводит агентство Reuters.

«Я не намерена продолжать конфронтацию. Я считаю, что наша двусторонняя работа с США должна вернуться в нормальное русло», — сказала Мелони.

Между Вашингтоном и Римом возник скандал после того, как Трамп заявил о просьбе Мелони сфотографироваться с ним.

В интервью итальянскому телеканалу La7 американский лидер сказал, что премьер Италии якобы «умоляла» президента сделать совместное фото. По словам главы Белого дома, он бы не согласился, но ему «было ее жаль».

Мелони в социальной сети X отметила, что ни она, ни Италия «никогда никого ни о чем не просят». Также премьер выразила недоумение неуважительным отношением Трампа к своим союзникам.

Ранее Трамп раскритиковал Мелони после слов в защиту папы Римского.

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