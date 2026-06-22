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Политика

Мелони досталось от Трампа из-за Ирана

Трамп раскритиковал Мелони за недостаточную поддержку в конфликте с Ираном
Evelyn Hockstein/Pool/AP

Президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social снова критически высказался в отношении Италии и ее премьер-министра Джорджи Мелони.

Американский лидер заявил, что европейская республика потратила триллионы долларов на НАТО, но, как и глава ее правительства, даже не задумалась об Иране и его «очень серьезной ядерной угрозе».

«Десятилетиями мы защищали их (Италию и другие страны Запада. — «Газета.Ru»), но, когда их проверили, оказалось, что они не готовы защитить нас и весь остальной мир. Нехорошо!» — написал Трамп.

На прошлой неделе между США и Италией разгорелся новый скандал. Глава Белого дома заявил, что итальянский премьер «умоляла» его с ней сфотографироваться. Однако Мелони опровергла слова американского президента. Итальянские политики публично вступились за главу своего правительства и раскритиковали нападки Трампа. На этом фоне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил свой визит в США.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что в риторике некоторых западных стран на высшем уровне наблюдается «мода на грубость». Однако, по его словам, классика «живет в веках».

Ранее Мелони ответила на слова Трампа о ее рейтинге.

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