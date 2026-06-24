США провели первое испытание новой системы противоракетной обороны

Первое испытание американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» прошло успешно. Об этом сообщил в соцсети X министр войны США Пит Хегсет.
«Сегодня первый контрольный тест «Золотого купола» завершился абсолютным успехом», — написал глава Пентагона.
Хегсет отметил, что система динамической автономной обороны прекрасно осуществила наведение, захват и ликвидацию множества приближающихся целей.
В мае прошлого года власти США объявили о выделении средств на создание проекта «Золотой купол». Власти Канады выразили желание принять участие в проекте ПРО.
Конгресс США оценил стоимость «Золотого купола» в $1,2 трлн.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные будут следить за реализацией плана США по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также возможность ее размещения в Гренландии.
Ранее Китай и Россия выступили против проекта США «Золотой купол».