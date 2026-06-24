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США провели первое испытание новой системы противоракетной обороны

Хегсет: первое испытание системы ПРО «Золотой купол» в США прошло успешно
U.S. Navy/Reuters

Первое испытание американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» прошло успешно. Об этом сообщил в соцсети X министр войны США Пит Хегсет.

«Сегодня первый контрольный тест «Золотого купола» завершился абсолютным успехом», — написал глава Пентагона.

Хегсет отметил, что система динамической автономной обороны прекрасно осуществила наведение, захват и ликвидацию множества приближающихся целей.

В мае прошлого года власти США объявили о выделении средств на создание проекта «Золотой купол». Власти Канады выразили желание принять участие в проекте ПРО.

Конгресс США оценил стоимость «Золотого купола» в $1,2 трлн.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные будут следить за реализацией плана США по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также возможность ее размещения в Гренландии.

Ранее Китай и Россия выступили против проекта США «Золотой купол».

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